Grand Ming Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Grand Ming weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -22,79 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich verhält es sich in der Bauwesen-Branche, wo Grand Ming mit einer Rendite von -17,66 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -5,13 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Grand Ming festgestellt werden. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Auch die Kommunikationsfrequenz ist unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Grand Ming beträgt 2,88 Prozent und liegt damit 3,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 Prozent in der Bauwesen-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Grand Ming daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt erhält Grand Ming von der Redaktion in allen Kategorien ein "Neutral"-Rating.