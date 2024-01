Grand Ming Aktie: In Lauerstellung

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Grand Ming ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Grand Ming-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,46, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,64, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Grand Ming beträgt derzeit 2,38 %. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 6,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,95 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen konnte bei Grand Ming keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird Grand Ming in diesen Punkten als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Grand Ming eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Grand Ming daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Grand Ming von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.