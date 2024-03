Grand Ming Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Grand Ming wird als neutral bewertet, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein oder zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten.

In Bezug auf die Dividende liegt Grand Ming mit 2,38 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 % im Baugewerbe. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung um Grand Ming in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Grand Ming aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei Berücksichtigung des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.