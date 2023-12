Grand Ming Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Grand Ming zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Grand Ming ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 34,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,27 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,82 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Rating, nämlich "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Grand Ming in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,87 Prozent, was eine Outperformance von +7,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 7,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.