Grand Ming Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Grand Ming von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung stuft unsere Redaktion die Aktie daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI), um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu bewerten. Der RSI-Wert für Grand Ming liegt derzeit bei 34,62, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Grand Ming ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauindustrie (KGV von 47,46) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was einer Unterbewertung von ca. 91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf Dividenden schüttet Grand Ming derzeit geringere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Mit einer Differenz von 3,45 Prozentpunkten (2,88 % gegenüber 6,33 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.