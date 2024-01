Grand Industrial Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Grand Industrial eine Performance von -28 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" durchschnittlich um 1,78 Prozent, was zu einer Underperformance von -29,78 Prozent für Grand Industrial führte. Der Sektor "Industrie" erzielte eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent, wobei Grand Industrial 29,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Grand Industrial wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Es zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch die Einschätzung als "Schlecht" erfolgte.

In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Grand Industrial als eher neutral. Trotzdem gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert. Insgesamt ergab sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Grand Industrial als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Grand Industrial ergibt sich ein Wert von 29,17 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 48,72, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.