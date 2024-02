Grand Industrial Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Grand Industrial weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -58,5 Prozent auf, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,94 Prozent verzeichnet, liegt Grand Industrial mit 37,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ihr in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grand Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 7,2 CNH beträgt. Der letzte Schlusskurs von 5,31 CNH liegt somit deutlich darunter (-26,25 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,65 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter (-20,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Grand Industrial-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine negative Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Grand Industrial. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend darauf stuft die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Grand Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) zur Beurteilung des aktuellen Zustands der Grand Industrial-Aktie herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,16 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,1, was bedeutet, dass Grand Industrial weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Grand Industrial-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.