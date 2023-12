Grand Industrial Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Grand Industrial Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Grand Industrial-Aktie ein Durchschnitt von 7,75 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,62 CNH, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,17 CNH, was eine positive Abweichung von +6,28 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Grand Industrial mit einer Rendite von -28 Prozent eine Abweichung von mehr als 27 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Grand Industrial mit -27,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich Grand Industrial deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Wertung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich damit für Grand Industrial eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.