Grand Industrial Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Grand Industrial war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine auffällig positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat Grand Industrial im letzten Jahr eine Rendite von -28 Prozent erzielt, was 27,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Aktien aus dem Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,12 Prozent, und Grand Industrial liegt aktuell 27,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Grand Industrial-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 92,16 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 52, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Grand Industrial daher eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.