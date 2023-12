Grand Field Holdings Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen ins Verhältnis setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Grand Field liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 91,26 und bestätigt die "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Grand Field eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Grand Field daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,21 HKD für den Schlusskurs der Grand Field-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,1 HKD, was einem Unterschied von -52,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,12 HKD) liegt mit einem Unterschied von -16,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden über das Unternehmen keine bedeutend intensiveren Diskussionen geführt als sonst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Grand Field-Aktie.