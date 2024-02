Grand Field Holdings Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Grand Field war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Grand Field-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag von 0,11 HKD weicht um 42,11 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 HKD liegt der letzte Schlusskurs um 8,33 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Grand Field-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Grand Field, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Grand Field-Aktie liegt bei 73,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 85,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.