Lineage Cell Therapeutics ist zurück!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Lineage Cell Therapeutics eingestellt waren. In den letzten 11 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Lineage Cell Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Lineage Cell Therapeutics als "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Lineage Cell Therapeutics-Aktie beträgt derzeit 1,21 USD, was ungefähr dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält Lineage Cell Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,1 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält Lineage Cell Therapeutics eine "Gut"-Bewertung. Somit wird Lineage Cell Therapeutics insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Lineage Cell Therapeutics liegt bei 40,54, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für die Lineage Cell Therapeutics bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Lineage Cell Therapeutics daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Stimmung und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lineage Cell Therapeutics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.