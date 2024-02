Grand Field Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adit Edtech Acquisition Corp":

Die Grand Field-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,19 HKD gehabt, jedoch liegt der letzte Schlusskurs mit 0,112 HKD um -41,05 Prozent darunter. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,12 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt sich eine mittlere Aktivität bei Beiträgen und Diskussionen über Grand Field, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Grand Field zeigt in einem längeren Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Grand Field-Aktie liegt bei 67 für die letzten 7 Tage und bei 60,34 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Grand Field-Aktie damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.