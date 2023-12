Grand City Properties S Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit abgeleitet und ist ein häufig eingesetztes Instrument der technischen Analyse im Finanzmarkt. In Bezug auf Grand City Properties wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 23,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Grand City Properties-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grand City Properties somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien. In Bezug auf Grand City Properties war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Anleger zeigten an einem Tag überwiegend positive Stimmung, an insgesamt sechs Tagen waren sie größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sie hauptsächlich Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Grand City Properties insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz rund um Grand City Properties lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Grand City Properties in diesem Aspekt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs von 9,99 EUR sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,94 EUR) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (8,92 EUR) liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik der Grand City Properties-Aktie.