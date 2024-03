Grand City Properties: Ist das Schlimmste überstanden?

Die Aktie des Immobilienkonzerns Grand City Properties (WKN: A1JXCV) reagierte am Freitag auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2023 mit einem Kursverlust von -4,7%. In die neue Woche aktuell startet sie mit einem Kurs von 9 €. Seit März 2023 befindet sich die Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, verbunden mit einer hohen Volatilität. Was können Anleger jetzt noch erwarten?