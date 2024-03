Grand Canyon Education Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Aktie von Grand Canyon Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -5,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Grand Canyon Education eine Outperformance von +16,44 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -3,86 Prozent, wobei Grand Canyon Education mit 15,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Grand Canyon Education derzeit um +2,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Grand Canyon Education beträgt aktuell 19,89 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grand Canyon Education-Aktie beträgt aktuell 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,89 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Grand Canyon Education-Aktie.