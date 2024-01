Grand Canyon Education Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Grand Canyon Education wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Grand Canyon Education die Gesamtbewertung: "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 6,66 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Grand Canyon Education derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,76 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.