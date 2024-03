Grand Canyon Education Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um Grand Canyon Education war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positivere Themen die Diskussion. In den letzten ein bis zwei Tagen war erneut vor allem negative Stimmung zu beobachten, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenpolitik von Grand Canyon Education wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Grand Canyon Education eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um +10,03 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Im Branchenvergleich konnte Grand Canyon Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,24 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der Branche der "Diversifizierten Verbraucherdienste" im Durchschnitt um -4,94 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,17 Prozent für Grand Canyon Education in diesem Vergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 16,11 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.