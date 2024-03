Grand Canyon Education Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung und Haltung der Investoren und Nutzer im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Grand Canyon Education-Aktie zeigte die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Grand Canyon Education verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Grand Canyon Education bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grand Canyon Education-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Grand Canyon Education.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Grand Canyon Education auf 122,1 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 133,61 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,43 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 131,21 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende hat Grand Canyon Education derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Grand Canyon Education-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.