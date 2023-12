Grand Canyon Education Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Grand Canyon Education weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,77 % für "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Grand Canyon Education in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Grand Canyon Education, da 2 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 133 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -6,78 Prozent entwickeln wird. Dafür gibt es das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Grand Canyon Education aktuell mit dem Wert von 42,01 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Die RSI25-Wert von 39 bedeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".