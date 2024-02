Grand Canyon Education Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Derzeit schüttet Grand Canyon Education niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste. Der Unterschied beträgt 2,74 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,74 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Grand Canyon Education in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -8,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,06 Prozent im Branchenvergleich für Grand Canyon Education. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Grand Canyon Education 20,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Grand Canyon Education zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse ist die Grand Canyon Education mit einem Kurs von 130,24 USD derzeit -1,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,71 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.