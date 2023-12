Grand Brilliance Aktie: Wann tut sich was?

Die Gesundheitsdienstleister von Grand Brilliance zahlen eine Dividendenrendite von 5,48 %, was 1,68 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen Mehrgewinns.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Grand Brilliance eine Rendite von 43,84 Prozent, was 53,37 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Im Vergleich zur Branche der Gesundheitsdienstleister liegt die jährliche Rendite von Grand Brilliance bei 54,33 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Grand Brilliance liegt bei 46,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 44,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Grand Brilliance diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.