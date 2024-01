Grand Brilliance Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Grand Brilliance liegt der RSI bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Grand Brilliance keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Anzahl der Diskussionsbeiträge haben sich signifikant verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral" erfolgt.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grand Brilliance bei 10,13. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Unterbewertung, da vergleichbare Werte in der Branche im Schnitt einen KGV von 25 aufweisen. Daher wird Grand Brilliance auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Grand Brilliance in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +55,22 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit für Grand Brilliance eine neutrale Bewertung aufgrund des RSI und des Sentiments, während das KGV und die Branchenvergleichsperformance zu einer positiven Bewertung führen.