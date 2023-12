Grand Baoxin Auto Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Grand Baoxin Auto liegt bei 42,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,28 HKD für den Schlusskurs der Grand Baoxin Auto-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,206 HKD, was einem Unterschied von -26,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 0,21 HKD liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-1,9 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Grand Baoxin Auto-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Grand Baoxin Auto im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,42 Prozentpunkte weniger als den üblichen Durchschnitt von 5,42 % entspricht. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".