Grand Banks Yachts Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grand Banks Yachts-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat die Aktie von Grand Banks Yachts in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,56 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Grand Banks Yachts mit 9,36 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Grand Banks Yachts-Aktie aktuell bei 0,31 SGD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt ebenfalls bei 0,31 SGD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal, da dieser ebenfalls bei 0,31 SGD liegt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Grand Banks Yachts als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 33,33 und der RSI25 beträgt 40, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.