Grand Banks Yachts Aktie: Das kann keiner glauben

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Grand Banks Yachts eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Grand Banks Yachts daher eine "Neutral"-Einschätzung von uns. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung gegenüber Grand Banks Yachts als "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Rendite von Grand Banks Yachts in den letzten 12 Monaten 3,36 Prozent betragen, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Maschinen"-Branche von -0,9 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Grand Banks Yachts mit 4,27 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie von uns ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Wir bewerten nun Grand Banks Yachts anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Grand Banks Yachts-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie von uns ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Grand Banks Yachts auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,44, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in dieser Kategorie von uns eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Grand Banks Yachts beträgt derzeit 0,31 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,305 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 beträgt derzeit 0,31 SGD, was bedeutet, dass die Aktie auch in diesem Fall mit -1,61 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Grand Banks Yachts daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf unserer technischen Analyse.