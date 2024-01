Grand Banks Yachts Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Grand Banks Yachts-Aktie weist einen RSI-Wert von 75 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 63,64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Grand Banks Yachts basierend auf dem RSI.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Grand Banks Yachts-Aktie mit 0,3 SGD derzeit -3,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Abweichung vom GD200 bei -3,23 Prozent liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat die Grand Banks Yachts-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,36 Prozent erzielt, was 8,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Grand Banks Yachts sogar 7,6 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Meinung der Anleger ermöglicht daher eine neutrale Einstufung insgesamt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine vorwiegend neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Grand Banks Yachts-Aktie.