Grand Banks Yachts Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Grand Banks Yachts in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grand Banks Yachts wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Grand Banks Yachts als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 4,82 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 22,3 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Grand Banks Yachts eine Dividendenrendite in Höhe von 1,52 % erzielt werden, was gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,5 Prozentpunkten bedeutet. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grand Banks Yachts wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Grand Banks Yachts unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.