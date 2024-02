Granada Gold Mine Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Granada Gold Mine ist in den letzten zwei Wochen neutral geblieben, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Granada Gold Mine mit 0 Prozent 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher wird die Aktie heute als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Granada Gold Mine erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,86 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" 22,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,23 Prozent, und Granada Gold Mine liegt aktuell 22,63 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Granada Gold Mine derzeit auf 0,02 CAD, und die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,02 CAD erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl die Distanz zum GD200 als auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weisen einen Abstand von 0 Prozent auf, wodurch die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben wird.