Granada Gold Mine Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Granada Gold Mine hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,85 %) als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Granada Gold Mine von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Beiträgen, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Die Anleger-Stimmung wird daher auch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Granada Gold Mine als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 60, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Granada Gold Mine in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -59,64 Prozent verzeichnet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dies als "Schlecht" bewertet.