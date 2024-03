Granada Gold Mine Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Granada Gold Mine schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividende von 0 % aus, was 3,48 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt die Rendite von Granada Gold Mine mit -40 Prozent um mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche der letzten 12 Monate beträgt -19,02 Prozent, wobei Granada Gold Mine mit 20,98 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Granada Gold Mine bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird die Granada Gold Mine auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,02 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,02 CAD entspricht einer Abweichung von +50 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.