Granada Gold Mine Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Granada Gold Mine war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab keine positiven Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Granada Gold Mine daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,03 CAD für die Aktie von Granada Gold Mine. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,01 CAD, was einem Unterschied von -66,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist Granada Gold Mine ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist die Aktie damit unterbewertet, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Granada Gold Mine eine Performance von -71,43 Prozent, was eine deutliche Underperformance von -59,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.