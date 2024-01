Granada Gold Mine Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich an drei Tagen über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg zeigte. Die Anleger äußerten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Granada Gold Mine. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Granada Gold Mine eine Performance von -71,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -10,98 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -60,45 Prozent im Branchenvergleich. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,98 Prozent, wobei Granada Gold Mine 60,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Granada Gold Mine liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Granada Gold Mine-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.