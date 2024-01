Granada Gold Mine Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Granada Gold Mine-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt somit die neutrale Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Granada Gold Mine als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 29,14 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Granada Gold Mine derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs der Granada Gold Mine von 0,02 CAD eine Entfernung von -33,33 Prozent vom GD200 (0,03 CAD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,01 CAD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Granada Gold Mine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.