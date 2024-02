Gran Tierra Energy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im RSI auf. Aktuell zeigt der RSI der Gran Tierra Energy einen Wert von 31,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25 Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs (GD) ist die Gran Tierra Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,02 CAD, während der Aktienkurs bei 7,5 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,48 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 7,21 CAD über dem aktuellen Aktienkurs und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung von "Neutral" für die technische Analyse.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Gran Tierra Energy insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent hin, was als "Gut"-Empfehlung interpretiert werden kann. Insgesamt wird das Rating für die Gran Tierra Energy als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, weist die Gran Tierra Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.