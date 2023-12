Gran Tierra Energy Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Gran Tierra Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,93 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 7,74 CAD weicht um -13,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,6 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Gran Tierra Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Gran Tierra Energy-Aktie ist hauptsächlich negativ, wie aus den Untersuchungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung erhält.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gran Tierra Energy-Aktie bei 11, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich für die Gran Tierra Energy-Aktie daher eine eher negative Einschätzung, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung. Lediglich aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie positiv bewertet.