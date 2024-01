Gran Tierra Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Gran Tierra Energy wird derzeit vom Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,16 bewertet, was 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 67,71. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Gran Tierra Energy. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite für Gran Tierra Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Laut langfristiger Meinung der Analysten wird die Aktie von Gran Tierra Energy als neutral eingestuft. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu der Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei 12 CAD, was eine potenzielle Performance von 59,15 Prozent bedeuten würde.

Insgesamt erhält die Aktie von Gran Tierra Energy eine positive Bewertung sowohl aus fundamentaler Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und der Analysteneinschätzung.