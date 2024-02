German Startups Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von German Private Equity & zeigte in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt lediglich um 3,6 Prozent, was einer Outperformance von +32,73 Prozent für German Private Equity & entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 5 Prozent verzeichnen, was einer Überperformance von 31,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Performance erhielt German Private Equity & in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der German Private Equity &-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,58 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,34 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,42 EUR über dem aktuellen Schlusskurs von 1,34 EUR, was einer Abweichung von -5,63 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine eher neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie von German Private Equity & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend fällt auch der Relative Strength-Index, RSI, negativ aus. Mit einem Wert von 76,92 wird die German Private Equity &-Aktie als "überkauft" eingestuft, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 62,96 auf ein "Neutral"-Niveau hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die German Private Equity &-Aktie.