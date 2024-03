Grammer Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Anleger-Stimmung für Grammer wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die diskutierten Themen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Grammer mit -33,83 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der "Automatische Komponenten"-Branche weist Grammer mit -34,52 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für Grammer bei 17,24, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Grammer weist mit einem KGV von 210,72 einen deutlich überbewerteten Wert im Vergleich zum Branchenmittel von 20,01 auf, was einer Überbewertung von 953 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.