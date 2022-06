Grammer-Aktie: Wussten Sie schon das?

Finanztrends Video zu Grammer



Grammers Umsatz- und Ergebnisentwicklung im 1. Quartal wurde von steigender Inflation, Corona-Lockdowns in China und Engpässen an den Beschaffungsmärkten beeinflusst. Dennoch gelang ein leichter Umsatzanstieg auf 515 Mio €, maßgeblich von der Sparte Commercial Vehicles (+13,9%) sowie von positiven Währungseffekten getragen. Die Sparte Automotive verzeichnete einen Umsatzrückgang um 3,6%. Der Umsatz in der Region APAC verringerte sich um 13,7% und… Hier weiterlesen