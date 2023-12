Grammer Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Grammer AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,81 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,81 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Grammer AG mit 11,7 EUR um -1,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei -13,27 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Grammer AG in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Grammer-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.