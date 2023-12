Grammer Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Grammer wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" positiv bewertet. Mit einer Rendite von 16,5 Prozent liegt Grammer mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche von 4,41 Prozent kann Grammer mit einer Rendite von 12,09 Prozent punkten. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um Grammer war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert sind. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Grammer liegt bei 55,56 und der RSI25 bei 69,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Grammer-Aktie am letzten Handelstag bei 10,9 EUR lag, was einem Unterschied von -18,72 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (13,41 EUR) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Grammer-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.