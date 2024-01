Grainger Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "KORE Group Holdings Inc":

In den letzten Wochen gab es bei Grainger keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" für Grainger abgegeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 258,8 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 4,33 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 270 GBP, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 241,69 GBP verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 258,8 GBP und hat damit einen Abstand von +7,08 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht dies jedoch einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung für Grainger.

