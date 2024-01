Grainger Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie der Ww Grainger wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie positiv, 2 negativ und 13 neutral. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 668 USD, was einer Erwartung von -17,86 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 813,24 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Dies zeigt sich in einem Anstieg der negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Ww Grainger in dieser Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Ww Grainger mit einer Ausschüttung von 1,06 % hinter dem Branchendurchschnitt von 16,94 %, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit bei 23,4, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Ww Grainger in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.