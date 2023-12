Grainger Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Ww Grainger-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 723,38 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 827,1 USD, was einem Unterschied von +14,34 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 781,86 USD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +5,79 Prozent und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Ww Grainger-Aktie eine Rendite von 48,02 Prozent erzielt, was jedoch 99,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 240,08 Prozent, und die Ww Grainger-Aktie liegt aktuell 192,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Ww Grainger-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 58,27 und einem RSI25-Wert von 43,99, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ww Grainger-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, von denen 3 "Gut", 0 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 668 USD führte und somit ein Abwärtspotenzial von -19,24 Prozent ergibt. Basierend auf diesen Analystenratings erhält die Ww Grainger-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also für die Ww Grainger-Aktie eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral"-Bewertungen, die auf verschiedene Aspekte der Aktie hinweisen.