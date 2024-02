Graines Voltz Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Graines Voltz-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 32,4 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 27,95 EUR liegt, was einem Unterschied von -13,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 28,64 EUR, was einer geringeren Differenz von -2,41 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Graines Voltz-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Graines Voltz wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergibt ein "Neutral"-Rating, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Graines Voltz-Aktie liegt bei 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (55,96) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Graines Voltz.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Graines Voltz ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.