Graines Voltz Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Aktie von Graines Voltz liegt der aktuelle RSI-Wert bei 30,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass sie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Graines Voltz war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Graines Voltz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt von 50- und 200 Tagen, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Graines Voltz-Aktie beträgt derzeit 32,69 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 27,95 EUR liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,05 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Graines Voltz auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich der Aktie von Graines Voltz. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Graines Voltz, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".