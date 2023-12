Graines Voltz Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für Graines Voltz einen Wert von 48,08. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich keine klaren positiven oder negativen Signale in Bezug auf Graines Voltz. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Aktie wird daher in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Graines Voltz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 35,44 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 29,5 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Graines Voltz-Aktie in beiden Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Graines Voltz auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.