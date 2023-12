GrainCorp Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Aktie von Graincorp liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 61,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 59,2 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Graincorp-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 7,42 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 7,35 AUD nur um -0,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 7,36 AUD nur um -0,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität im Netz als schwach eingestuft. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Graincorp in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen überwiegend positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen blieben insgesamt neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral".