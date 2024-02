Graham Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

Die Aktie von Graham wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,22 bewertet, was 127 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,79. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung gegenüber der Aktie wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Graham diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Graham derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,01 % als niedrig bewertet wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende die Einstufung "Schlecht".

Die Performance der Aktie von Graham in den letzten 12 Monaten betrug 103,34 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 403,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -300,06 Prozent im Branchenvergleich für Graham. Im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite von Graham um 139,22 Prozent unter dem Durchschnittswert von 242,55 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.